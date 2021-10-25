Россиянам объяснили, почему от отечественных вакцин нельзя заразиться ковидом

Российские вакцины не содержат живого вируса, поэтому от них нельзя заразиться ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило Ura.ru.

Ранее в Минздраве сообщали, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса прошли доклинические и клинические исследования, являются безопасными и эффективными. А риск тяжелого течения заболевания и осложнений от болезни, в том числе смерти, значительно выше рисков побочных реакций от вакцинации, которые проходят в основном в легкой форме.

Сегодня президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы губернаторы российских регионов до 15 ноября доложили ему о введении двух выходных с сохранением зарплаты для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

По мнению главы государства, такие выходные пойдут только на пользу организму человека, который вакцинировался. При этом он указал на то, что за сотрудниками должна сохраняться заработная плата.

На сегодняшний день в России были разработаны и используются четыре вакцины. Самая распространенная — «Спутник V».