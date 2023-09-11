11 сентября 2023, 12:30
«Осветить правильно и честно». Журналист из ДНР — о выборах в республике
Ведущая радио «Комета»: СМИ честно осветили выборы в ДНР
Журналистам удалось честно осветить прошедшие в Донецкой Народной Республике (ДНР) выборы. Жители региона очень поддерживали голосование. Об этом «360» заявила ведущая донецкой радиостанции «Комета» Элла.
«В Донецкой Народной Республике выборы — всегда праздник. Дело СМИ — осветить правильно и честно. Думаю, что с задачей коллеги справились. Мы очень рады, что мероприятие завершено и достойные кандидаты будут выполнять свои прямые обязанности», — сказала Элла.
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По ее словам, не обошлось без нештатных ситуаций. В дни голосования были обстрелы, в результате которых пострадали люди. Однако Донбасс все равно не сломить, подчеркнула журналистка.
«Донбасс сильный, несгибаемый. Мы победим!» — заявила она.
Ведущая добавила, что жители очень поддерживали голосование, особенно — из прифронтовых территорий. Эти люди, несмотря ни на что, участвуют в жизни республики, России, подчеркнула Элла.
Ранее стало известно, что представители партии «Единая Россия» побеждают на выборах в ДНР. Они набрали более 78% голосов, уточнил врио главы республики Денис Пушилин.
ДНР
Единый день голосования
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