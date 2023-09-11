Выборы 11 сентября 2023, 00:54 «Единая Россия» победила на выборах в Народный Совет ДНР Пушилин: кандидаты от «Единой России» побеждают на выборах в Народный Совет ДНР РИА «Новости»

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Кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают на выборах в народном совете Донецкой Народной Республики (ДНР) с 78,03% голосов. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов, их опубликовал врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

В публикации сказано, что партия ЛДПР набрала 6,25% голосов, КПРФ — 6,43%, СР-ЗП — 3,27%, Новые люди — 5,14%.

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Ранее в Луганском информационном центре сообщили, что кандидаты от «Единой России» в депутаты Народного Совета ЛНР получили больше всего мандатов на прошедших выборах, они набрали 74,63% голосов, что дало им 39 мандатов.

Вторыми стали кандидаты от ЛДПР, они получили пять мандатов после набора 9,84% голосов. Третье место заняли представители КПРФ, получившие 7,5% голосов и пять мандатов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Вашингтон и Брюссель предприняли все меры, чтобы испортить выборы в России. Несмотря на приложенные усилия, попытки провалились. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, за три дня голосования на сайты Центризбиркома направили более 30 тысяч DDoS-атак. Судя по этому показателю, выборы были очень интересны для недоброжелателей.