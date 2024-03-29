Общество 29 марта 2024, 16:42 Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса вышел на свободу Суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса, осужденного из-за пожара в «Зимней вишне» Пресс-служба МЧС

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Кемеровский областной суд изменил приговор Центрального районного суда города Кемерово в отношении бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, который был осужден по уголовному делу после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщило РИА «Новости».

Судья объявила, что Мамонтова освобождают от наказания по статье 293 УК РФ о халатности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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При этом адвокат Мамонтова добивался отмены приговора с формулировкой об оправдания. В прокуратуре настаивали на том, что решение суда имеет законные основания.

Летом 2023 года Мамонтова приговорили к 10,5 года колонии и к крупному штрафу. Всего фигурантами по этому делу были 15 человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. В результате погибли 60 человек, среди которых были дети.

Ранее суд пересмотрел наказание в отношении трех осужденных по делу о «Зимней вишне».