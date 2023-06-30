Происшествия 30 июня 2023, 09:54 Трем осужденным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» смягчили наказание Кемеровский облсуд смягчил наказание троим осужденным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Пресс-служба МЧС

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Кемеровский областной суд смягчил наказание троим осужденным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Еще одного отпустили — у него истек срок наказания, сообщила пресс-служба суда.

Апелляцию подавали восемь осужденных: экс-гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, которой назначили 14 лет лишения свободы, бывший гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок (13,5 года), технический директор ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев (11 лет), охранник торгового центра Сергей Антюшин (восемь лет), директор ООО «Системный интегратор», ответственного за пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко (6,5 года) и сотрудник этой компании Александр Никитин (5,5 года), а также спасатели Сергей Генин и Андрей Бурсин, которых приговорили к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. Затем Сергея Генина освободили под подписку о невыезде из-за онкозаболевания. Срок его наказания истек в апреле 2023 года.

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Суд рассмотрел апелляцию семи осужденных, заслушал их выступления и последнее слово, выступления прокурора, защитников и представителей ответчиков. В результате приговор изменили. Из описания преступлений, совершенных Юлией Богдановой, Надеждой Судденок и Георгием Соболевым, исключили некоторые пункты. В итоге каждому из них уменьшили срок на два месяца. Александра Никитина освободили — срок, назначенный Заводским райсудом, истек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети.