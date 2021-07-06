Приговоренные судом к обязательным работам занялись уборкой борщевика в Ленинградской области. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с «360», что раньше не слышал о такой практике, но предположил, что с такой мерой, добавленной к штрафу, водители, возможно, побоялись бы нарушать ПДД.

Хайцеэр отметил, что при обнаружении человека за рулем пьяным ему грозит штраф и отстранение от управления автомобилем после решения суда до трех лет. Также он напомнил, что сейчас в России восстанавливается институт вытрезвителей. Собеседник «360» предположил, что возможно, «это такой предупреждающий выстрел». При этом Хайцеэр добавил, что раньше о таком никогда не слышал, но если бы таким образом наказывали злостных нарушителей, то это могло бы пойти на пользу.

Наверное, это было бы здорово, если бы таким образом наказывались злостные нарушители, и это было бы в купе к штрафу. Наверное, это такое усиление чувства вины: человек побоялся бы садиться за руль, если не только штраф и лишение, а еще и принудительные работы Ян Хайцеэр Вице-президент Национального союза автомобилистов

Если мы говорим про международную практику, то такая практика, возможно, и существует, отметил собеседник «360». По его словам, людям, сидящим в европейской тюрьме, «за счастье поработать». Но это, если говорить, к примеру, о Голландии или Норвегии.

Хайцеэр рассказал, что в Исландии люди стоят до года в ожидании, чтобы сесть в тюрьму. Поэтому, по его мнению, в таких странах принудительные работы будут только в радость людям. Он также рассказал, что в некоторых странах есть лишение прав с последующей сдачей экзамена.

К ликвидации опасного сорняка в Тосненском районе Ленинградской области привлекли тех, кто осужден за совершение не тяжких преступлений и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В зависимости от тяжести совершенного нарушения суд приговорил их к обязательным общественным работам на срок от 60 до 480 часов.

Работают осужденные не более четырех часов в день. На ликвидацию борщевика они выходят около 8:00 и остаются на поле до 11:00.