Осужденных в Ленобласти бросили на борьбу с борщевиком

Уборкой борщевика занялись приговоренные судом к обязательным работам в Тосненском районе Ленинградской области. С просьбой о помощи к региональному главку ФСИН обратились муниципальные власти. Об этом сообщила «Ленинградская телекомпания».

К ликвидации опасного сорняка привлекли тех, кто осужден за совершение не тяжких преступлений и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. По данным журналистов, на покос борщевика вышли водители, задержанные за нарушение правил дорожного движения.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения суд приговорил их к обязательным общественным работам на срок от 60 до 480 часов.

Работают осужденные не более четырех часов в день. На ликвидацию борщевика они выходят около 8:00 и остаются на поле до 11:00. Работать в жару с ядовитым сорняком опасно для здоровья.

Борщевик для Ленинградской области остается большой проблемой. К борьбе с растением подключились сельскохозяйственные предприятия. За их работу власти предусмотрели для них возмещение до 95% расходов.