Осужденного за избиение DJ Smash выпустят по УДО

Нытвенский районный суд Пермского края удовлетворил прошение бывшего депутата заксобрания региона Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении. Телепнев отбывает срок за избиение DJ Smash.

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«Постановлением от 7 ноября Телепнев условно-досрочно освобожден от отбывания наказания. Постановление суда вступает в силу по истечении дести дней, если ни прокуратура, ни сторона потерпевшего не будут его обжаловать», — рассказали Urа.ru источник в Нытвенском городском суде. Информацию об освобождении экс-депутат РИА «Новости» подтвердили в секретариате суда.

Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич избили Андрей Ширман (DJ Smash) в Перми феврале 2018 года. Поводом стало то, что он отказался сделать с ними повторное селфи. Артист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти. Суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в совершении преступления и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Позже Свердловский районный суд принял решение взыскать с осужденных более 11 миллионов рублей в качестве компенсации за нанесенный DJ Smash. В начале октября Ширман заключил с обидчиками мировое соглашение, по которому мужчины пообещали выплатить ему девять миллионов рублей. В свою очередь, музыкант решил отказаться от всех исковых требований. В документе также указывалось, что артист не имеет никаких возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для экс-депутата и его друга.