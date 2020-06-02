Оставшимся без работы россиянам предложили помочь с выплатой алиментов

В России захотели помочь алиментщикам. Им могут компенсировать выплаты детям, которые один из родителей не смог сделать из-за потери работы в период самоизоляции.

Компенсацию предложили ввести в Национальном родительском комитете, рассказала сайту RT его председатель Ирина Волынец.

В НРК заметили, что экономическая ситуация в стране сложилась непростая. И россияне, по закону обязанные выплачивать алименты, вполне могли остаться без работы или потерять прежний доход. По этой причине законные «детские» выплаты тоже могут снизиться.

Волынец заметила, что избежать подобного поможет временная компенсация нужной суммы. Причем за счет государства. Потом неплательщики вернут эти средства в бюджет.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета», — говорится в обращении НРК, которое общественники направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина и в Госдуму.

Тем временем Минюст РФ намерен наказывать за частичную оплату алиментов. В министерстве предложили ввести как административную, так и уголовную ответственность. Идея ведомства уже нашла поддержку среди депутатов.