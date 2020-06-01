Россиян захотели наказывать за частичную неуплату алиментов. Предложение вызвало только одобрение

Минюст РФ предлагает ввести административную и уголовную ответственность за частичную оплату алиментов. Эту идею посчитал удачной депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он рассказал «360»

Это правильное решение. Оно должно идти в канве введения единого госреестра контроля за уплатой алиментов. На сегодняшний день складывается ситуация, что часть недобросовестных алиментщиков не полностью их платит. В свое время под разными угрозами или шантажом они заставили своих бывших жен подписать мировые соглашения, где сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка Виталий Милонов.

По его словам, именно «система» должна следить за уплатой налогов, а не мамы детей.

«Мы уйдем от этой системы, что люди сами в частном порядке должны жаловаться тратить свои же деньги, чтобы доказать, вытребовать то, что им положено», — отметил он.

Адвокат Ринат Мещеров также согласен с тем, что за плательщиками нужно строго следить и в случае необходимости наказывать. Но при этом надо смотреть на каждый конкретный случай и не допускать перегибов.

Это, безусловно, правильная инициатива, так как в России существует проблема с уплатой алиментов. Нужно выяснить, действительно ли должник имеет возможность оплатить алименты и их не оплачивает. Однако если человек потерял работу, не имеет дохода и вследствие этого не может платить, то привлекать его к ответственности — это кощунство Ринат Мещеров.

Сейчас в России действует статья УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также статья КоАП о неуплате одним из родителей алиментов без уважительных на причин. То есть в настоящее время рассматриваются случае, когда человек вообще не дает деньги на содержание ребенка.

Минюст же предложил наказывать и тех, кто делает это лишь частично. Об этом сообщил ТАСС. Предполагается, что при первом нарушении таких людей будет привлекать к административной ответственности. Если ситуация повторится, то и к уголовной. Ведомство собирается таким способом мотивировать должников, чтобы они полностью исполняли судебные акты.