Остановим вирус под Москвой: знаменитости советуют, как победить COVID-19

Актеры, политики и спортсмены записали обращение к россиянам и поделились советами о том, как защитить себя от коронавируса и справиться с паникой, вызванной пандемией. Ведь действительно, мы столько читаем о заболевании, что, кажется, под угрозой все. Но это не так. Оставаться здоровыми вам помогут простые правила.

Обращение к россиянам записали чемпионы мира Николай Валуев и Ирина Роднина, народный артист России Сергей Безруков, телеведущая Екатерина Стриженова, блогер Эрик Давидыч, певец Митя Фомин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, врач-психотерапевт Андрей Курпатов, и другие звезды спорта, театра, кино и эстрады.

Все они призвали соотечественников подойти к ситуации с коронавирусом серьезно и не пускать ситуацию на самотек. Но при этом не надо бегать по магазинам, чтобы сметать все продукты с полок. Это только пугает остальных, и паника начинает распространяться дальше.

«Когда люди начинают в массовом порядке закупаться туалетной бумагой и гречкой, я задаюсь вопросом: чем они собираются болеть?» — поинтересовался Андрей Курпатов.

Лучше позаботиться о пожилых людях. Они стали главными жертвами нового коронавируса. Нужно помочь им. Пускай лишний раз не выходят из дома. Принести все, что им нужно. Но не забывать и о своей безопасности.

Коронавирус может находиться внутри человека, никак себя не проявляя. Молодые люди легко перенесут его на ногах, но могут передать пожилым, поставив их здоровье под угрозу. Поэтому всем на лучше без лишней необходимости не появляться на улице.

«Очень важно всем нам как-то мобилизоваться, минимизировать возможность посещения общественных мест», — напомнил Дмитрий Губерниев.

Дома вполне можно найти себе дело по душе. Сколько непрочитанных книг осталось? А непросмотренных фильмов? Это время вспомнить, что когда-то хотелось подтянуть английский, но все не было времени.

Самоизоляция — это не заточение в четырех стенах, а время, которое можно посвятить семье, детям, себе. Научиться готовить, освоить язык программирования, начать играть на гитаре, чтобы потом показать всем, чему ты научился. И главное — не дать вирусу победить себя и самому не стать распространителем инфекции. Не унывать и не бояться.

Читайте, смотрите фильмы и, главное, не паникуйте. Всем удачи и здоровья! Сергей Безруков.

«Не поддаваться паническим настроениям и делать все, чтобы остановить вот это распространение проклятого вируса», — подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Достаточно просто следить за гигиеной, чаще мыть руки и стараться не касаться лица. Использовать антисептики, особенно на улице. Укреплять иммунитет и верить в лучшее.

«Цель у нас одна — быть здоровыми. Чтобы была здорова страна и каждый в отдельности», — сказала Ирина Роднина.

Пока мы не можем справиться с вирусом, но у нас есть силы и возможности не дать ему пойти дальше. Остановить коронавирус под Москвой вполне в наших силах.

По последним данным, количество заболевших в России выросло до 438 человек, за последние сутки вирус нашли у 71 человек. Большинство из них вернулось из заграничных поездок. Все, с кем контактировали зараженные, в ближайшее время пройдут тест на выявление вируса.