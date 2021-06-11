Останкинскую телебашню откроют для посетителей с 21 июня

С 21 июня посетителей снова начнут пускать на смотровые площадки Останкинской телебашни. В вечер открытия на башне устроят световое шоу.

Доступны будут все площадки Останкино, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

«21 июня 2021 года состоится долгожданное открытие Останкинской телебашни. Гостям <…> снова станут доступны все смотровые площадки», — отмечено в сообщении.

Начало светового шоу в день открытия запланировано на 21:00. Оно будет идти два часа с небольшими перерывами. Наблюдать за представлением можно из разных точек Москвы.

Главным сюрпризом лета в РТРС назвали открытие нового гриль-кафе «Эфир» с летней верандой у подножия телебашни.

Останкинскую телебашню закрыли для посетителей из-за пандемии. Посетителей в ней не было с 25 марта 2020 года.