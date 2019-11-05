Связь времен и эпох. Останкинской телебашне исполнилось 52 года

Останкинской телебашне исполнилось 52 года. Она помнит ламповую эпоху и Леонида Брежнева. Чем сегодня может удивить символ отечественного телевидения — расскажет «360».

Из-за погоды сегодня можно было разглядеть лишь половину Останкинской башни. Однако туман никак не влияет на качество передачи радиоволн. В день рождения башни самое время почувствовать связь времен. В честь праздника провели выставку аппаратов, которые помогали обеспечивать связь.

Источник фото: телеканал «360»

Система ЗАЗ, секретная связь, полевые телефоны и радиоприемники. Многое из этого помнят разве что деды и прадеды современных поклонников Instagram и Tik Tok. Например, полевую связь использовали солдаты Великой Отечественной войны.

«Передать информацию, скорректировать какие-то действия, отдать приказ на отступление, на наступление. Подготовка, обстрел и прочее», — рассказал сотрудник «Гарнизона А» Владимир.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше через радиопередачи шпионы получали сообщения с секретными заданиями. Поэтому в те времена все приемники были строго под счет и даже изымались. Но есть и более интересный способ передать сообщение — почтовые голуби.

Как ни странно, но даже сегодня, во времена видеосвязи и мессенджеров, почтовые голуби существуют. Только пользуется их услугами разве что заводчик и его внуки.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с клеткой голубей — морзянка. Современные дети с недоумением пытаются услышать музыку в наушниках, а там — точки и тире. Гостей постарше удивили первые телеграфы и станции связи.

К 50-летию октябрьской революции из Останкино подали первый телесигнал. Правда тогда, в 1967 году, башня еще не была достроена. День рождения символа отечественного телевидения принято отмечать именно в начале ноября.

Сегодня любой турист может подняться на 300-метровую высоту башни. Но наблюдать связь времен интереснее из зала передатчиков, который похож на машинное отделение какого-то завода. Интересная получилась связь времен, не так ли? Сквозь столетия и густой туман она незаметно переносит нас в настоящее.