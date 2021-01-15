Останкинскую башню глазировало толстым слоем льда из-за сильных морозов. Видео

Из-за сильных морозов Останкинская башня в Москве покрылась наледью. Белая корка покрыла всю металлическую конструкцию — замерз даже российский флаг на вершине башни.

В распоряжении «360» оказалось видео с коптера — ролик прислала команда Pushkin Fly Team.

На кадрах видно, что башня покрылась ледяной коркой. Скорее всего, она побелела из-за совокупности нескольких погодных факторов. Свою роль сыграли как низкие температуры — в Москве столбик термометра опустился до -14 градусов — так и высокая влажность, которая сейчас составляет примерно 83%.

Синоптики пообещали жителям московского региона потепление уже на следующей неделе. Морозы останутся, но небольшие — не ниже -7…-10 градусов.