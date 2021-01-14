Москвичам пообещали потепление с понедельника

На смену морозам в Москве на следующей неделе придет потепление. Уже в понедельник будет не так холодно, как в предыдущие дни. Температура сохранится минусовой и составит около 7-10 градусов ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в первый рабочий день будущей недели за окном будет уже -10…-15 градусов. Во вторник холода отступят еще больше.

«Специалисты Росгидромета провели подсчеты. В понедельник потеплеет, но это потепление будет на фоне очень холодных предшествующих дней», — подчеркнул синоптик.

Потепление продолжится, однако все равно будет довольно холодно. В светлое время суток термометры покажут 7-10 градусов ниже нуля.

«Как говорится, после сильного похолодания всегда наступает потепление. В этом смысле потепление произойдет», — пояснил Вильфанд.

Перед этим москвичей ждут морозные выходные. Если в субботу в столице ожидают -13…-15 градусов, то в воскресенье воздух остынет до -15…-20 градусов.

В центре европейской части России сейчас происходит погодная аномалия. Холоднее всего, по словам Вильфанда, в центре РФ, на северо-западе, на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.