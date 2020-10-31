Останки погибших в войну мирных жителей нашли в Ленинградской области

Останки трех мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружили в Ленинградской области. Среди них один ребенок.

«В ходе работ по поиску останков мирных жителей следователями совместно с поисковым отрядом „Рубеж“ в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки трех человек, один из которых, предположительно, является ребенком», — сообщили представители регионального СК.

Специалисты проведут судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы определить возраст и пол погибших, а также причину смерти. Кроме того, следователи проведут анализ архивных документов и научно-исторических данных, чтобы понять, при каких обстоятельствах умерли люди.

Ранее сообщалось, что в Псковской области завершились раскопки массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Были найдены останки 188 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид». Останки отправили на экспертизу.