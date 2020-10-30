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    30 октября 2020, 08:36

    Раскопки массового захоронения времен ВОВ завершили в Псковской области. Видео

    Андрей Иванов

    Специалисты закончили раскопки ранее неизвестного массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Всего нашли останки 188 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид».

    По данным пресс-службы СУ СК РФ, всего в рамках расследования дела провели 10 раскопок. Во время последнего раскопа в поселке Глоты нашли останки 73 человек. Почти половина из них — дети.

    «Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом массовые расстрелы производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Все найденные останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте раскопок нашли свидетельства того, что это расстрелянные мирные жители.

    Следователи продолжат изучать архивные и научно-исторические данные, чтобы определить причастных к совершению массового убийства.