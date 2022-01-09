Останки двух советских солдат нашли при реконструкции улицы в Калининграде

Во время земляных работ на улице Катина в Калининграде рабочие обнаружили останки двоих красноармейцев. Солдаты погибли в начале штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. По предварительным данным, они числились в списках пропавших без вести.

Вместе с останками нашли две стальные советские каски, сообщили рабочие в беседе с kp.ru. В одной из найденных касок было осколочное или пулевое пробитие.

На место обнаружения останков прибыл руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов. За время первичного осмотра участка ему удалось найти две пары армейских ботинок, а также фрагменты голени и черепов.

«Судя по всему, красноармейцы погибли в ходе штурма города, форсируя канал Ландграбен», — отметил Хисамов.

По его мнению, солдаты и сегодня числятся в списках пропавших без вести.

Каски находились на головах погибших, из амуниции красноармейцев сохранились фрагменты обуви.

На место вызвали полицейских и сотрудников следственного комитета, отметил Хисамов. Найденные останки забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Каски и фрагменты обуви, по словам Хисамова, забрали в поисковый отряд на временное хранение.

Работы по поиску останков завтра продолжатся.

«После их окончания останки будут захоронены с отданием воинских почестей на ближайшем к месту гибели воинском захоронении», — добавил Хисамов.

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