Загадочные символы найдены в катарской пустыне

В катарской пустыне Аль-Джассасия (Al Jassasiya), которая считается одним из важнейших объектов наскального искусства в странах Персидского залива, нашли необычные символы на камнях. Как сообщил телеканалу CNN руководитель отдела раскопок Музея Катара Ферхан Сакал, одни из углублений изображали корабли с высоты птичьего полета.

Археолога удивило то, что живописцы того времени, не имели представления, как на самом деле выглядят корабли с такого ракурса, поэтому полагались на свое воображение. Кроме того они были очень наблюдательны, раз смогли передать изображение с такой точностью.

«Несмотря на то, что на Аравийском полуострове наскальное искусство распространено, некоторые из резных фигур в Аль-Джассасии уникальны и их невозможно найти где-либо еще», — цитирует NEWS.ru эксперт.

Много вопросов вызвали и практически одинаковые по форме углубления в виде чаш. Ученые думают, что их могли использовать для манкалы — настольной игры, популярной во многих государствах древнего мира.

Ранее человеческие черепа, кости и эмбрионы нашли в убежище одного из наркокартелей в Мексике. Всего было найдено 42 черепа и 40 челюстных костей. Также там лежала 31 кость, вероятно, ног или рук. Останки нашли в районе Тепито столицы Мехико. Их отправили на ДНК-экспертизу, чтобы установить личности погибших.