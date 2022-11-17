Общество 17 ноября 2022, 07:21 Осознание своей зависимости назвали первым шагом, чтобы бросить курить Психолог Хорс рассказал про технику осознанного отказа от курения Unsplash

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Чтобы бросить курить, прежде всего надо осознать, что это зависимость. Об этом RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.

«Я курю не потому, что я так хочу и это мой выбор, а потому, что я — зависимый. Так бросить гораздо легче, потому что человек борется не с собой, а с зависимостью, с абстинентным синдромом, который в быту называется ломкой», — объяснил психолог.

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По его словам, у курильщиков точно такая же ломка, как у наркоманов, только психологическая. Хорс пояснил, что в среднем человеку получается бросить курить с седьмого раза, и он советует не корить себя, если сорвался. Злость на самого только увеличит шансы следующего рецидива.

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Есть техника осознанного курения — человек назначает себе точную дату, когда бросит курить, а до этого дня он курит непривычным для себя образом. Если раньше он курил правой рукой, то теперь левой, если раньше всегда в компании, то теперь в одиночку и так далее. И лучше в этот период курить с закрытыми глазами. Такой метод позволяет выбить человека из привычки, ведь осознанный и контролируемый процесс легче прервать.

Врачи среди факторов, которые могут спровоцировать инсульт, называют высокий уровень холестерина и глюкозы, наследственность, возраст и курение. Надо следить за своим весом и вести активный образ жизни.