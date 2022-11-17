17 ноября 2022, 07:21
Осознание своей зависимости назвали первым шагом, чтобы бросить курить
Психолог Хорс рассказал про технику осознанного отказа от курения
Чтобы бросить курить, прежде всего надо осознать, что это зависимость. Об этом RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.
«Я курю не потому, что я так хочу и это мой выбор, а потому, что я — зависимый. Так бросить гораздо легче, потому что человек борется не с собой, а с зависимостью, с абстинентным синдромом, который в быту называется ломкой», — объяснил психолог.
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По его словам, у курильщиков точно такая же ломка, как у наркоманов, только психологическая. Хорс пояснил, что в среднем человеку получается бросить курить с седьмого раза, и он советует не корить себя, если сорвался. Злость на самого только увеличит шансы следующего рецидива.
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Есть техника осознанного курения — человек назначает себе точную дату, когда бросит курить, а до этого дня он курит непривычным для себя образом. Если раньше он курил правой рукой, то теперь левой, если раньше всегда в компании, то теперь в одиночку и так далее. И лучше в этот период курить с закрытыми глазами. Такой метод позволяет выбить человека из привычки, ведь осознанный и контролируемый процесс легче прервать.
Врачи среди факторов, которые могут спровоцировать инсульт, называют высокий уровень холестерина и глюкозы, наследственность, возраст и курение. Надо следить за своим весом и вести активный образ жизни.
Курение
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