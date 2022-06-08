Основному собственнику шахты «Листвяжная» продлили арест

Заводский районный суд в Кемерове решил продлить до 14 сентября 2022 года арест основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Продлили (содержание под стражей — прим. ред.) на три месяца, до 14 июня было, значит, до 14 сентября», — заявила пресс-службе суда.

Взрыв метана на «Листвяжной» случился 25 ноября 2021 года. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство удалось вывести. За остальными отправились горноспасатели. В результате происшествия погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По факту случившегося открыли уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также о халатности.

Шахта «Листвяжная» относится к холдингу «СДС-Уголь», который входит в топ-3 производителей угля в РФ. Он отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения.