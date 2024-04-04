Общество 04 апреля 2024, 03:48 Основателя «Красного & Белого» назвали самым разбогатевшим бизнесменом в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель сети магазинов «Красное & Белое» 57-летний Сергей Студенников стал самым разбогатевшим за год предпринимателем в России. Это следует из ежегодного рейтинга состоятельных людей Forbes.

Материальное состояние мужчины оценили в 3,2 миллиарда долларов, за год оно выросло на 113%.

Реклама

Вторым в списке бизнесменов, увеличивших свои доходы, стал экс-владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Его состояние увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом — до 3,3 миллиарда долларов.

Третьим лидером оказался владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков, его капитал составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 80%.

Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей планеты по версии Forbes. Ее состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.