Знаменитости 03 апреля 2024, 11:34 Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов Forbes включил американскую певицу Тейлор Свифт в список миллиардеров Global Look Press

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Американская певица Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние 34-летней артистки оценили в 1,1 миллиарда долларов, сообщило издание.

Forbes отметило Свифт как «самого выдающегося новичка» в списке благодаря успеху ее тура Eras, охватившему пять континентов. Доход от него превысил миллиард долларов. Свифт стала первой исполнительницей, сумевшей заработать миллиард долларов исключительно на своих песнях и выступлениях.

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Однако в списке Forbes она не возглавила рейтинг, уступив лидерство Джорджу Лукасу, создателю франшизы «Звездные войны». Режиссер Стивен Спилберг оказался на втором месте, а третью позицию занял баскетболист Майкл Джордан.

В феврале Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года. Награды удостоилась ее пластинка Midnights.