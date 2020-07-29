Школьница из хорошей семьи осквернила мемориал в Пермском крае. Родители пообещали над ней «поработать»

Девочка-подросток в Пермском крае ради «прикола» осквернила памятник воинам Великой Отечественной войны. Улыбаясь, она легла и накрылась одним из венков, снимая все на видео. В МВД уже начали проверку.

Это произошло в селе Карагай Пермского края, ролик появился в социальных сетях. На кадрах видно, как девочка-подросток берет большой венок, который является частью памятника воинам Великой Отечественной войны. С улыбкой на лице она ложится на землю и накрывается венком, как одеялом. Затем девочка поднимает его ногами и ставит на место.

В пресс-службе местного МВД сообщили «360», что правоохранители уже начали проверку.

«В отделе полиции Карагая проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети. В полицию никто не обращался. Сейчас проверяют, действительно это произошло в Карагае, или нет», пояснили там.

В администрации Карагайского района «360» подтвердили, что мемориал расположен на их территории.

«Я знаю, что лица установлены, полиция проводит проверку. Девочка местная, школьница. Вряд ли [она была пьяна], знаю, что из хорошей семьи», — подчеркнул собеседник.

Отец девочки рассказал «360», что знает о проводящейся проверке. Сам он пообещал «поработать» над поведением дочери.