Осквернившие крепость Эребуни россияне раскаялись в любвеобильности

Герои фильма о взрослой любви, площадкой для которого стала священная для армян крепости Эребуни, записали видео с извинениями. Раскаяние в любвеобильности сняли специально для Telegram-канала Baza.

По данным издания, авторы романтической киноленты уже уехали из Еревана в один из городов Армении. Однако им вряд ли удастся уйти от внимания если не фанатов, то правоохранителей точно. Главных героев эмоционального ролика ищет местная полиция.

Изначально россияне приехали в Армению на время отпуска. Однако из-за внезапно свалившейся популярности им, возможно, придется закончить тур по Закавказью несколько пораньше. При этом актеры фильма для несовершеннолетних уезжать домой пока не планируют.

Ранее стало известно, что главную роль в неоднозначном для жителей Армении ролике исполнила шеф-редактор «Пятницы» и креативный продюсер телеканала «Ю». Актрису жаркого видео пользователи сайта для снятия напряжения вычислили по соцсетям.