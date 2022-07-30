Продюсер российского телеканала устроила порно со своим участием в священной армянской крепости

Эмигранты из России решили попробовать себя в роли звезд кино для взрослых. Съемочной площадкой стала священной армянской крепости Эребуни. По данным Telegram-канала «Лента дна», одну из главных ролей сыграла продюсер телеканала «Ю».

Также героиня ролика занимает должность шеф-редактора канала «Пятница». Второго участника киноленты пока не раскрыли. Однако актер вряд ли захочет сделать «распаковку личности» — героев фильма хотят найти и наказать.

Саму ленту уже выложили на один из сайтов для совершеннолетних. Актеры позаботились о своей безопасности. Они предусмотрительно скрыли пост от пользователей из России. Однако это не спасло от деанонимизации. Зрители быстро нашли соцсети главной героини.