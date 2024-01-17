Знаменитости 17 января 2024, 00:51 Новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей поступил в суд Суд Москвы принял еще один миллиардный иск к Ивлеевой РИА «Новости»

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Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за «голую» вечеринку приняли в Таганском суде. Информацию указали в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Соответчиком по иску выступил ПАО «МТС». Сумма требуемой компенсации с момента отклонения предыдущего иска составляет миллиард рублей. Заявление подали от имени 23 человек.

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Инициативная группа по главе с актером Александром Иншаковым ранее обратилась в Хамовнический райсуд с коллективным иском против Ивлеевой на миллиард рублей. Однако суд отклонил иск, поскольку выяснилось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку в конце декабря. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие звездные гости пришли туда в откровенных нарядах. После критики со стороны общественности Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.