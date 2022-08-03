«Яндекс.Еду» снова оштрафовал суд

Сервис по доставке продуктов из кафе и магазинов «Яндекс.Еда» оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов. Сообщение пресс-службы Замоскворецкого суда Москвы передали в РИА «Новости».

«ООО „Яндекс.Еда“ назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей», — сообщило агентство.

В апреле 2022 года сервис уже получал аналогичное наказание. Телефоны клиентов утекли в Сеть из-за недобросовестных действий сотрудника доставки. Тогда, 1 марта, «Яндекс.Еда» официально проинформировала об этом. По словам представителей компании, утечка не коснулась регистрационных данных пользователей, связанных с банками и платежами, поэтому никто не узнал чужие логины и пароли. Тем не менее вскоре в интернет выложили базу данных пользователей сервиса: телефон, Ф. И. О., адрес, электронную почту и общую сумму заказов за полгода.

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что взыскание не связано с якобы имевшей место новой утечкой — речь все еще идет о прошлом инциденте.

В марте Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Яндекс.Еда» и составил административный протокол в отношении самой компании. ООО «Яндекс.Еда» обвинили в нарушении законодательства в сфере персональных данных.