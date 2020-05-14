Скидку в 50% предложили дать на ОСАГО оставшимся без работы россиянам

Потерявшие из-за пандемии коронавируса работу россияне могут получить скидку на ОСАГО. Такую антикризисную меру предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, в котором изложил суть идеи.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», — приводит RT текст письма Сухарева.

Депутат отметил, что из-за пандемии нового вируса многие граждане России потеряли работу, однако им приходится в полной мере оплачивать полис ОСАГО в определенный срок. По мнению Сухарева, скидка на ОСАГО станет одной из мер поддержки семей, которые в это сложное время столкнулись с финансовыми проблемами.

Россия с конца марта живет в режиме жестких ограничений, которые ввели власти для борьбы с распространением коронавируса. Весь апрель и начало мая были нерабочими.

Президент России Владимир Путин объявил об окончании этого периода с 12 мая, однако оставил антикризисные полномочия региональным властям. Решения о смягчении ограничений будут принимать на местах.