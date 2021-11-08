Организовавшую анатомическую выставку Body Worlds на ВДНХ компанию оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал компанию «Ротекс», которая организовала скандальную выставку Body Worlds на ВДНХ, на 40 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении об административном наказании, которое опубликовал сайт судов общей юрисдикции Москвы.

«Признать общество с ограниченной ответственностью „Ротекс“ виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей без конфискации предметов административного правонарушения», — написано в документе.

«Ротекс» оштрафовали еще в июле по статье КоАП РФ о нарушении российского закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

«360» направил в «Ротекс» запрос, но на момент публикации комментарием компании не располагает.

Выставка Body Worlds немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса открылась на ВДНХ в марте 2021 года. Она возмутила общественность из-за того, что посмотреть на обработанные особым способом человеческие тела могли дети от 12 лет — организаторы установили именно такие возрастные ограничения. Выставку раскритиковали православные активисты, а глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что она нарушает закон.