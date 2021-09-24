Организаторы похода на Эльбрус восстановили хронологию гибели альпинистов

Организаторы восхождения альпинистов на Эльбрус рассказали подробности того, как группа потерпела бедствие. Хронология событий появилась в публикации сообщества «Эльбрус — восхождение в 2021» в соцсети «ВКонтакте».

Группы Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в сильный шторм на спуске с вершины. Изначально на Эльбрус поднимались 16 участников и четыре профессионала. На плато группа поднялась примерно к 10:00.

Одной из участниц стало плохо, ее решили спускать на седловину. Группа пошла дальше к вершине, помощник лидера Игорь Даньков стал спускать девушку.

«Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», — говорится в сообщении.

До 15:00 Даньков ждал группу и пытался связаться с МЧС, но в итоге решил спускаться самостоятельно. Он оказался первым, кто сообщил координатору о трагедии.

Координатор Елена Алимова позвонила дежурному МЧС и проинформировала о том, что на вершине находится группа альпинистов, а затем выехала в Терскол. МЧС начали спасательную операцию.

Срыв связки произошел во время спуска с плато на седловину, один из участников сломал ногу. Из-за этого движение вниз еще замедлилось. На тропе от переохлаждения умерли еще два участника.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900 метров, где и скончались не приходя в сознание. Таким образом, общее число погибших — пять человек из 20», — резюмировали организаторы.

Альпинисты потерпели бедствие на Эльбрусе вечером 23 сентября. Часть людей находятся с обморожениями в региональной больнице Нальчика, другие — отдыхают в гостинице.