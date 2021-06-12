Организаторы «Бессмертного полка» объяснили решение не проводить шествие

Ковидные ограничения исказят ощущение единения и уменьшат радость во время шествия «Бессмертного полка». Поэтому в этом году его решили не проводить в традиционном формате. Так отмену мероприятия объяснила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.

«Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе», — приводит РИА «Новости» слова Цунаевой.

Ранее она сообщила, что организаторы «Бессмертного полка» не будут подавать заявку на проведение мероприятия в Москве в июне, как это планировали сделать раньше, из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в столице и России в целом.

Цунаева подчеркнула, что штаб не будет предлагать проводить шествие и в других городах. Она допустила, что в 2021 году акция в традиционном формате не состоится, пишет Ura.ru.

В прошлом году в разгар пандемии коронавируса шествия «Бессмертного полка» также не было. Мероприятие провели онлайн.