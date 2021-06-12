Организаторы решили не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2021 году

Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате не состоится. Организаторы акции не будут подавать заявку на проведение мероприятия в июне, как это планировалось ранее.

Причина — неблагоприятная эпидемическая ситуация в России. Об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, сообщил «Интерфакс».

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — сказала она.

По словам Цунаевой, организация не будет предлагать провести такое шествие и в других городах. Поэтому в 2021 году акция не состоится, допустила она.

Ранее организаторы мероприятия планировали провести шествие в традиционном формате 24 июня, если улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом. Онлайн-шествие прошло на сайте организации 9 мая.

Шествие «Бессмертного полка» уже несколько лет проводится в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в 2020 году мероприятие прошло только в интернете: люди выкладывали в Сети фотографии и делились историями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, к виртуальному шествию присоединились около трех миллионов человек, трансляцию посмотрели более 25 миллионов раз.

Впервые акция состоялась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей», напомнила «Газета.ru». Потом шествия проводились не только в разных городах России, но и в других странах.