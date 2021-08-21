Организатор «языковых патрулей» в Казахстане получил штраф

Жителя Казахстана Куата Ахметова, который снял ролики с «языковыми патрулями», оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей). Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

Адвокат молодого человека сообщил, что на автора провокационных видео «составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации».

В минувший четверг, 19 августа, полиция Алма-Аты задержала владельца YouTube-канала Куата Ахметова, который стоит за организацией «языковых патрулей». Во время задержания блогер сначала разговаривал с правоохранителями по-казахски. После он передал свой смартфон сопровождавшей его девушке и перешел на русский язык.

Поводом для реакции силовиков стали размещенные в Сети ролики, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяют, на каком языке говорят сотрудники магазинов и ресторанов в Казахстане. На одном из роликов они заставили русскоязычную женщину извиняться.