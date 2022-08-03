«Вертели на сырной мешалке». Организатор фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» отказался менять названия сыров из-за Нидерландов

Заявление посольства Нидерландов о запрете участникам гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» называть свою продукцию «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» прокомментировал организатор мероприятия Олег Сирота. Он заявил, что мнение европейских дипломатов российские фермеры «вертели на сырной мешалке».

Он подчеркнул, что если представители Нидерландов не согласны, то пусть решают этот вопрос через Истринский районный суд.

«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы их на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны — пусть подают в Истринский районный суд», — заявил Сирота.

Подмосковный фермер отметил, что русский сыр уже доказал, что по качеству он превосходит голландский, а подмосковный фестиваль превосходит по численности участников все турниры сыроваров Нидерландов.

«Мы всех зовем на фестиваль с 5 по 7 августа. Сыры переименовывать точно не будем. Вас ждут 300 сортов сорта, русские трактора, техника, сотни сортов вина, хлеба, колбасы и деликатесов из 40 регионов России от сотен наших российских фермеров», — подытожил Олег Сирота.

О том, что власти Нидерландов запретили российским фермерам использовать классические названия сыров в своем Telegram-канале сообщил ресторатор Александр Сысоев. Он подчеркнул, что жалеет только о том, что не может посетить мероприятие.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра с 5 по 7 августа. Каждый день площадка станет принимать гостей с 10:00 до 20:00. На мероприятии свою продукцию представят фермеры и сыровары из разных регионов России.

Кроме деликатесов организаторы подготовили большую развлекательную программу с участием известных музыкантов. С программой можно ознакомиться в афише «360».