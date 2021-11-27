Орфографическая комиссия потребовала отозвать проект новых правил русского языка

Члены Орфографической комиссии РАН раскритиковали проект новых правил русского языка, который на днях опубликовало Минпросвещения. Они написали в ведомство письмо с просьбой отозвать его. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

В письме филологи указали, что за основу новых правил в министерстве взяли академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который в 2006 году составили в Институте русского языка РАН имени Виноградова. По мнению большинства членов комиссии, в Минпросвещения при разработке проекта новых правил существенно исказили принципы «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений».

«В проект не вошли целые разделы, например, правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат. <…> Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания», — приводит газета текст письма ученых.

В послании также говорится, что этот проект негативно скажется на оценке работы лингвистов и государственных структур. Минпросвещения опубликовало свое постановление «Об утверждении правил русской орфографии» 9 ноября. Новые правила написания слов, которые предложило ведомство, оказались противоречивыми. Преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ Елена Кара-Мурза в беседе с «360» уверила, что нововведение не принесет никаких потрясений.