Правила русского языка усовершенствуют. Но обойдется без потрясений

Минпросвещения опубликовало проект свода новых правил орфографии русского языка. Прежний документ был принят еще в 1956 году. Несмотря на то, что за эти годы язык претерпел много изменений, новый свод правил не принесет никаких потрясений, считает лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ Елена Кара-Мурза.

В разговоре с «360» специалист подчеркнула, что правила нужны всегда, ведь нормативность общения является неотъемлемой чертой всех культурных практик. Литературные нормы важны, чтобы обеспечить эффективную коммуникацию, а быстрое восприятие письменного текста в том числе обеспечивается однообразием оформления и правильной постановкой знаков препинания.

«У нас есть длительный опыт работы подготовки нового свода правил, в 2006 году вышел справочник, подготовленный Орфографической комиссией. И я так понимаю, что именно этот справочник ляжет в основу новых правил русского языка, которые будут утверждены правительством», — пояснила Кара-Мурза.

Свод правил — это не про «черное кофе»

От обновленных правил не нужно ждать разрешения использовать слово кофе в среднем роде. Это вопрос стилистики, который решается в других сферах ответственности.

«Речь идет о том, чтобы правила правописания утвердить. Хотя словарные пометы при слове „кофе“ могут показывать равнозначность обоих вариантов — среднего и мужского рода», — отметила лингвист.

Что касается именно правописания, то, по ее словам, может быть, будут приняты решения о минимизации исключений из правил, каких-то сложных формулировок, которые затрудняют понимание и запоминание этих правил.

«Есть, конечно, определенное поле деятельности, когда в целом ряде случаев существующие правила внутри себя приходят в противоречие и не очень убедительны. [Например,] правила обособления оборотов и так далее. Есть над чем поработать, есть что облегчить для запоминания и сделать более логичными эти правила», — сказала специалист.

Язык нельзя реформировать

Кара-Мурза напомнила, что нормативная база орфографии и пунктуации была заложена еще в 1918 году, когда произошли достаточно серьезные изменения правил правописания и изменения претерпела даже азбука.

«Но с тех пор таких значительных изменений не было, была заложена серьезная основа, чтобы была реализована преемственность. В этот раз, безусловно, гораздо меньшими изменениями обойдется утверждение этого свода правил», — отметила собеседница «360».

Эксперт обратила внимание, что речь идет именно о том, чтобы минимизировать исключения, привести в более логический вид некоторые правила правописания, в том числе и пунктуационные. Она подчеркнула, что понимание назначения этого документа очень важно, чтобы в информационном поле не создавалось видимости того, что язык собираются кардинально менять.

«В 2003 году реформа была задержана именно под абсолютно надуманным лозунгом, который в том числе СМИ формировали как „нам грозит реформа русского языка“. Но это абсолютно неадекватная постановка вопроса. Во-первых, язык нельзя реформировать. А то, что должно быть изменено, — это всего лишь правила правописания. И они должны быть усовершенствованы, а не реформированы», — заключила лингвист.