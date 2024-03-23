Мир 23 марта 2024, 18:38 Эрдоган выразил Путину соболезнования и изъявил готовность вместе бороться с терроризмом Президент Турции Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с терактом

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования по поводу трагедии в Красногорске и заверил, что Турция готова вместе с РФ развивать борьбу с терроризмом. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«Тайип Эрдоган <…> выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом. <…> Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений», — говорится в заявлении.

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По данным канцелярии, Эрдоган резко осудил теракт и пожелал российскому народу терпения. Он подчеркнул, что атака на невинных людей продемонстрировала «необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе».

По данным РИА «Новости», турецкий лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и во время предвыборного митинга в Анкаре.

По последним данным, теракт в Crocus City Hall 22 марта унес 133 жизни.