23 марта 2024, 18:38
Эрдоган выразил Путину соболезнования и изъявил готовность вместе бороться с терроризмом
Президент Турции Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с терактом
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования по поводу трагедии в Красногорске и заверил, что Турция готова вместе с РФ развивать борьбу с терроризмом. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.
«Тайип Эрдоган <…> выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом. <…> Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений», — говорится в заявлении.
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По данным канцелярии, Эрдоган резко осудил теракт и пожелал российскому народу терпения. Он подчеркнул, что атака на невинных людей продемонстрировала «необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе».
По данным РИА «Новости», турецкий лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и во время предвыборного митинга в Анкаре.
По последним данным, теракт в Crocus City Hall 22 марта унес 133 жизни.
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Реджеп Эрдоган
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Стрельба в Crocus City Hall
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