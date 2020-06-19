«Опыт политика и социокультурная агрессия». Историк оценил статью Путина

Писатель, публицист и историк Дмитрий Перетолчин в беседе с «360» оценил статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в National Interest. Он заявил, что главе государства не нужен диплом историка, так как у него очень хороший политический фокус.

Собеседник редакции подчеркнул, что политический опыт президента России перевешивает диплом историка.

«Во времена Бисмарка (первый канцлер Германской империи 1815-1898 — прим.ред.), было такое понятие как „культурная война“. Примечательно, что накануне выхода статьи главы государства в российских СМИ появляется выступление директора ФСБ Николая Патрушева, где он говорит о социокультурной агрессии. Пересмотр не только итогов, но и причин Второй мировой войны это один из элементов той самой социокультурной агрессии. Это борьба за формирование картины мира в историческом контексте. Многие отмечают, что Вторая мировая война для нас — это некий последний рубеж консолидирующий общество. Удар по итогам и причинам этой войны это всегда удар по сплотившему общество представлению», — подчеркнул историк.

По его мнению, очень важно, что Путин приглашает лидеров ряда стран на «новую Ялту». Видимо, ситуация с пандемией коронавируса перезапустит мировую экономику.

В своей статье Владимир Путин назвал несправедливым перекладывание ответственности за начало Второй мировой войны из-за заключенного между СССР и Третьим Рейхом пакта Молотова-Риббентропа. Он также призвал провести саммит «ядерной пятерки», чтобы обсудить вызванный коронавирусом экономический кризис.