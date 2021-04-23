Опубликованы архивы с данными о преступлениях фашистов в Венгрии

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало архивные данные о преступлениях немцев в отношении своих союзников во время Второй мировой войны. В мультимедийном разделе «Венгрия помнит, не сможет забыть» выложены документы, свидетельствующие о подвиге советских солдат при освобождении республики.

Как сообщили в военном ведомстве, архивные данные опубликованы ради сохранения исторической памяти. Гласности были преданы журналы боевых действий, наградные листы героев, учетные карточки воинских захоронений и документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии.

В обращении начальника Генерального штаба Венгерской Армии генерал-полковника Яноша Вереша от 5 ноября 1944 года говорится, что немцы втянули республику «в кровопролитную войну против воли народа».

Источник фото: Минобороны России.

«Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках», — написал офицер.

После отступления фашистских войск были обнаружены захоронения. В подвале Государственной венгерской клиники нашли более пятисот трупов. Среди них взрослые и дети, в том числе, грудные. Людей расстреливали на улицах, а в больницу привозили, чтобы оформить как несчастный случай.

В опубликованных документах есть свидетельства бесчинств и мародерства немцев. Фашисты расстреливали и вешали жителей Будапешта якобы за дезертирство и помощь противнику.

В сводке второго Украинского фронта говорилось, что 60% населения Венгрии всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как «избавления от мук».

«Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских. Таких солдат они расстреливают. Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими», — сказано в протоколе допроса венгра Ференца Тота.

К 60-летию первого полета человека в космос 10 апреля Минобороны России опубликовало уникальные документы и личные дела первых советских космонавтов — Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других.