Опубликован архив Минобороны о первых космонавтах СССР

Минобороны РФ показало уникальные документы о первых советских космонавтах. Данные из архива министерства представлены в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса».

Публикация приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. В нее включили личные дела Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов. Эти офицеры Военно-воздушных сил первыми покорили космическое пространство.

Показанные Минобороны документы ранее не публиковались. Среди них — удостоверение космонавта № 1 и полетное задание на первый космический полет, зачетные книжки и служебные характеристики, наградные листы и фотографии с подготовок к полетам, тренировок, провожаний и встреч.

Документы Юрия Гагарина / проект «Земные орбиты покорителей космоса» Минобороны

Опубликованные личные дела Гагарина, Титова и Леонова проиллюстрировали историю первого отряда космонавтов.

В апреле 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1». На его борту был Юрий Гагарин. Корабль сделал один оборот вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. Гагарин — первый человек, побывавший в космосе.