Опубликован рейтинг регионов РФ по приверженности здоровому образу жизни

По итогам 2019 года первые строчки рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни четвертый год подряд занимают южные регионы России. Первые три позиции достались Дагестану, Чечне и Адыгее.

В топ-5 списка, опубликованного РИА «Новости», также вошли Красноярский Край и Кабардино-Балкария. Худшие результаты показали Камчатский край, Забайкалье, Магаданская, Амурская и Еврейская автономная области. Москва заняла в рейтинге 42-е место, Московская область — 29-е. Одним из секретов долголетия британские ученые назвали нежирный йогурт. Он поможет избежать ожирения, которое провоцирует возникновение ишемической болезни сердца и диабета.