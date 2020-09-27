Британские ученые раскрыли секрет долголетия
Более вкусным йогурт смогут сделать орехи или фрукты. Ученые уверены, что коррекция питания поможет продлить жизнь. Ведь из-за ожирения возникают ишемическая болезнь сердца и диабет. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на сведения Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Врачи также советуют периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. А еще, по словам медиков, диету лучше совмещать с регулярными физическими нагрузками, передает Nation News.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что необходимо добавить в рацион будущей мамы. По ее мнению, в диете беременной обязательно должны быть жиры, которые содержатся в сметане, твороге и в некоторых сортах сыра. Также женщинам в положении требуется много кальция — его можно найти в кисломолочных продуктах. Еще нужно употреблять крупы, макароны и фрукты, но только если нет противопоказаний.