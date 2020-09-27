Британские ученые раскрыли секрет долголетия

Для долгой жизни британские ученые посоветовали употреблять на завтрак нежирный йогурт. По их мнению, этот продукт позволит людям избежать многих серьезных проблем со здоровьем.

Более вкусным йогурт смогут сделать орехи или фрукты. Ученые уверены, что коррекция питания поможет продлить жизнь. Ведь из-за ожирения возникают ишемическая болезнь сердца и диабет. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на сведения Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врачи также советуют периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. А еще, по словам медиков, диету лучше совмещать с регулярными физическими нагрузками, передает Nation News.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что необходимо добавить в рацион будущей мамы. По ее мнению, в диете беременной обязательно должны быть жиры, которые содержатся в сметане, твороге и в некоторых сортах сыра. Также женщинам в положении требуется много кальция — его можно найти в кисломолочных продуктах. Еще нужно употреблять крупы, макароны и фрукты, но только если нет противопоказаний.