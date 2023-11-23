Деньги 23 ноября 2023, 09:31 Кабмин отказался брать на себя обязанность регулировать цены на бензин «Известия»: правительство не одобрило регулирование цен на бензин и дизель РИА «Новости»

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Правительство не поддержало законопроект о введении предельно допустимых цен на бензин и дизтопливо из-за возможного негативного влияния на рынок. Об этом сообщили «Известия».

Проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» внесли депутаты из фракции ЛДПР. Они предложили установить сроком от трех до пяти лет предельно допустимые розничные цены на бензин и дизель, возложив эту обязанность на кабмин. Последний предложение не поддержал.

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В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко посчитали, что ограничение цен усугубит проблему. Госрегулирование, по мнению специалистов, исказит свободное рыночное ценообразование, остановит инвестиции в развитие сетей автозаправок и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, лишит стимула продавать топливо на внутреннем рынке. Все это вызовет дефицит и неконтролируемый рост цен.

Депутаты внесли законопроект осенью, когда произошел резкий скачок цен на бензин, а южные регионы пожаловались на дефицит. Правительство временно ограничило экспорт топлива, но тогда это сказалось только на оптовых продажах.