В Министерстве энергетики России не обнаружили отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики. Об этом сообщил заместитель министра ведомства Павел Сниккарс.

По его словам, цена на электроэнергию на оптовом рынке в 2020 году не превысила темпы инфляции. Более того, оптовая цена на электроэнергию не влияет на розничные цены.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — передал ТАСС его слова.

Замминистра также добавил, что рост цен в европейской части России и Урала составил 3,4% и 0,6% по Сибири. Эти показатели существенно ниже инфляции.

Эксперты ранее сообщили, что оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимального значения за последние пять лет. При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя. Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 миллиардов рублей, из них 558 миллиардов пришлось на надбавки.