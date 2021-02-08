Цены на электроэнергию выросли на фоне пониженного спроса

Оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимального значения за последние пять лет. При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 миллиардов рублей, из них 558 миллиардов пришлось на надбавки, сообщает издание. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обзор регулятора энергорынков «Советы рынка».

Обязательные нерыночные надбавки включают в себя строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за вода энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.

Снижение спроса также повлияло на увеличение стоимости электроэнергии, так как обязательные нерыночные надбавки распределяли на меньшее число потребителей.

В «Сообществе потребителей энергии», как сообщило издание, недовольны ростом энергоцен. По их мнению, принцип работы энергорынка противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей. Из-за этого происходит еще больший спад экономики.

В этом году цены могут вырасти еще сильнее: в европейской части и на Урале на 3,8%, а в Сибири — на 13,4%. По подсчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», итоговые цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти на 5,5%. Этому будут способствовать конкурентный отбор мощности из-за ускоренной индексации и объем различных надбавок. В 2021 году планируется запустить второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 на 1,2 ГВт и третий энергоблок Березовской ГРЭС на 800 МВт.

Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин считает, что рост средней одноставочной цены в этом году вырастет на 12%. Однако со следующего года темпы роста замедлятся до 4-5%.