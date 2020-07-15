Опрос: россияне хотят совмещать работу в офисе с удаленкой

До марта, когда в стране начал распространяться коронавирус, доля россиян, работающих из дома, была незначительной: 3% были заняты полностью удаленно, еще 5% совмещали работу онлайн с визитами в офис.

Массовый переход на удаленку, по данным РАНХиГС, был официально оформлен лишь у 37% работников. При этом почти три четверти (72%) наемных работников, которые перешли на работу из дома, заявили, что им пришлось трудиться и в нерабочее время: после окончания рабочего дня и в выходные.

В результате постоянно работать из дома готовы только 10% респондентов. Еще треть (33%) хочет трудиться только очно. Самым привлекательным режимом работы оказался комбинированный — за то, чтобы работать из дома с регулярным посещением офиса высказались 55% опрошенных.

Ранее опрос холдинга «Ромир» показал, что каждый пятый россиянин боится конкуренции с роботами на работе.