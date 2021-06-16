Опрос показал, кого россияне считают героями нашего времени

Большинство россиян считают настоящими героями нашего времени врачей и спасателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Врачей считают героями нашего времени 52% опрошенных россиян. Причем доля тех, кто считает врачей героями, выросла на 3% по сравнению с 2019 годом. Также 42% заявили, что считают героями спасателей МЧС. Учителей назвали 26% опрошенных. А 21% респондентов считают героями военных, которые проходят службу в горячих точках.

По мнению 86% участников опроса, зарплата медицинских работников, как и в случае с учителями, должна быть не ниже средней по региону. Однако 7% не согласились с такой точкой зрения.

Опрос ВЦИОМ проводился 13 июня среди 1600 респондентов. Он приурочен ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 20 июня.

Ранее в ходе другого исследования выяснилось, что в способность российской армии защитить страну от военной угрозы верят 84% опрошенных. В числе стран, которые могут представлять угрозу России, 29% респондентов назвали США.