Опрос: 84% россиян верят в способность армии защитить страну

84% россиян верят, что армия способна защитить страну от военной угрозы. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Среди них 49% считают, что российские военные могут противостоять реальной военной угрозе со стороны других государств. 35% предполагают, что смогут​​​. 11% россиян уверены, что армия не справится.

Опрос проводился 29 мая среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Респондентов отбирали случайным образом из всех действующих телефонных номеров в России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее стало известно, что патриотами считают себя 82% россиян. Большинство из этих граждан относятся к возрастным категориям от 46 до 60 лет и от 60 лет и старше. Не склонны считать себя патриотами 14% опрошенных. Среди участников соцопроса в возрасте 18-30 лет такой позиции придерживается каждый пятый (22%).