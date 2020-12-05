Опрос: не все дети получат желанный подарок на Новый год

О мечтах ребят знают 80% взрослых.

Чаще всего дети хотят увидеть под елкой новый гаджет: смартфон, планшет, ноутбук, спортивные часы и беспроводные наушники. Таких несовершеннолетних 51%. Однако только 34% из них в итоге получают на праздник цифровое устройство.

О новых игрушках мечтают 46% детей. И в данном вопросе прослеживается совпадение — столько же родителей готовы сделать на Новый год своему ребенку именно такой презент. Причем аналогичная закономерность прослеживается и по поводу сладостей. Съедобный подарок — мечта 36% ребят.

Желание 15% детей, которые хотят завести домашнего питомца, исполнит только 4% родителей. При этом 9% взрослых готовы закупиться компьютерными играми и приставками, хотя это мечта 18% детей.

По словам руководителя направления Daily Banking Райффайзенбанка Павла Лоуцкера, 58% взрослых планируют потратить на новогодние подарки более трех тысяч рублей, причем 16% из них — свыше девяти тысяч.

Опрос проводился 27 ноября — 2 декабря 2020 года, в нем поучаствовали 3,5 тысячи человек из 13 городов России. В основном на вопросы отвечали граждане в возрасте 26–45 лет и ежемесячным доходом более 30 тысяч рублей

Ранее финансовый консультант дал совет, как бюджетно встретить Новый год, но при этом весело. Не нужно покупать дорогие подарки и не стоит идти в магазины в последние предпраздничные дни. Также не нужно заваливать стол едой, которую в итоге всю все равно не съедите.